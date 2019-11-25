اليوم.. الأهلي يتحدى أزمات التوقف أمام الجونة في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

يحل الأهلي ضيفًا على الجونة في مهمة ليست بالسهلة خلال اللقاء الذي يقام في الخامسة من مساء اليوم الإثنين ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز على ستاد الجونة.

حين يلعب الأهلي أمام الجونة سيكون على موعد مع أول ظهور رسمي منذ أخر لقاء لعبه أمام أسوان 5 أكتوبر الماضي، وانتهى بالفوز 5-1، لكن توقفت المواجهات الرسمية خلال تلك الفترة لمدة 51 يومًا.

عانى الأهلي من عدة إصابات خلال فترة التوقف الماضية، سواء أثناء تدريبات الفريق أو العناصر التي لعبت للمنتخبات الوطنية المختلفة.

وشهدت قائمة الأهلي غياب محمود متولي، وحمدي فتحي، بسبب الإصابة، بينما تم استبعاد صلاح محسن وصالح جمعة لأسباب فنية، واستعاد رينيه فايلر المدير الفني للأهلي لاعبه المالي أليو ديانج الذي عانى من إصابة مع المنتخب الأولمبي، والنيجيري جونيور أجايى.

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ويأمل الأهلي في العودة من جديد لصدارة الدوري الممتاز التي افتقدها بعدما تأجلت له مباراتي الزمالك، ثم الجونة، فتراجع إلى المركز الرابع برصيد 9 نقاط، في حين يمتلك بيراميدز متصدر جدول الترتيب 11 نقطة من 5 مباريات.

وفي المقابل يمتلك الجونة 4 نقاط من 4 مباريات وضعته في المركز الـ13 بجدول الترتيب، حيث استطاع أن يفوز في مباراة وحيدة كانت على أرضه أمام مصر للمقاصة، بينما تعادل في أخرى أمام نادي مصر الصاعد حديثًا من دوري الدرجة الثانية.

وعرف الجونة طعم الفوز على الأهلي لأخر مرة حين استضاف حامل اللقب في موسم 2013-2014، لكن يظل ستاد الجونة معقلًا عصيًا بعض الشيء على الفريق القاهري حيث فاز الجونة مرة وتعادل مرتين، خلال 5 مرات استقبل فيهم الفريق الأكثر تتويجًا ببطولة الدوري الممتاز.

من الناحية التحكيمية، يدير الحكم محمد معروف مباراة الجونة والأهلي، ويعاونه يوسف البساطي وأحمد ساهر ومعهم أحمد العباسي حكمًا رابعًا.