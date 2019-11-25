تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة إنبي في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: استقر الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراة إنبي في الدوري. ويلعب الزمالك مساء اليوم الاثنين مباراته أمام إنبي ضمن الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز. ويغيب عن الزمالك ثنائي الوسط فرجاني ساسي وطارق حامد، بجانب استمرار غياب محمود عبدالعزيز، ويغيب أيضا عبدالله جمعة المدافع الأيسر، وكذلك أشرف بنشرقي للإيقاف. وجاء تشكيل الزمالك المتوقع على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد عواد. Advertisements خط الدفاع: محمد عبدالشافي – محمد عبدالغني – محمود علاء – حمدي النقاز. خط الوسط: محمد حسن – أحمد سيد "زيزو". ثلاثي قبل المهاجم: محمد أوناجم – محمود عبدالرازق "شيكابالا" – كريم بامبو. خط الهجوم: عمر السعيد.

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