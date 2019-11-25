تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الجونة في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بشكل كبير على التشكيل المتوقع لمباراة الجونة.

ويلعب الأهلي مساء اليوم الاثنين أمام الجونة ضمن الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وأفاد مراسل "الخليج 365" أن فايلر يفاضل بين الثنائي محمد هاني وأحمد فتحي لشغل مركز المدافع الأيمن، وهناك مفاضلة بين حسام عاشور وأليو ديانج للتواجد بدلا من حمدي فتحي.

وكان سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي قد أعلن في وقت سابق عن تعافي أليو ديانج من إصابة العضلة الضامة.

وأشار مراسل "الخليج 365" أن الجهاز الفني للأهلي لا يرغب في المخاطرة بديانج حتى لا يفقده في مباراة النجم الساحلي التونسي بدوري أبطال أفريقيا.

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وجاء تشكيل الأهلي المتوقع على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول – رامي ربيعة – أيمن أشرف – محمد هاني (أحمد فتحي).

خط الوسط: عمرو السولية – حسام عاشور (أليو ديانج).

ثلاثي قبل المهاجم: حسين الشحات – محمد مجدي "أفشة" – جيرالدو.

خط الهجوم: جونيور أجايي.