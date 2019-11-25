تقرير.. كيف يلعب الجونة أمام الأهلي في الدوري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

يستأنف فريق الأهلي مشواره المحلي بعد توقف مسابقة الدوري نظرًا لاستضافة مصر بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا عندما يخرج لمواجهة الجونة على ملعب الأخير ضمن الأسبوع الخامس من عمر البطولة المحلية.

الصيف الماضي شهد نشاط ملحوظ من جانب إدارة الجونة التي قامت بتدعيم صفوفها بضم العديد من لاعبي الأهلي سواء على سبيل البيع النهائي أو الإعارة حيث ضم الفريق الساحلي من النادي الأحمر عشرة لاعبين.

الساعات الماضية شهدت العديد من التساؤلات حول موقف اللاعبين العشرة من المشاركة أمام الأهلي في مباراة اليوم خاصة بعدما فرض فريق الجونة حالة من السرية حول القائمة التي لم تعلن.

- بند المعارين

أربعة لاعبين من الأهلي انتقلوا إلى الجونة على سبيل الإعارة في الصيف الماضي حيث تم الاتفاق بين الإدارتين على عدم مشاركة أي لاعب معار أمام الفريق الأحمر خلال المباريات المحلية وتحديدًا مسابقة الدوري أو الكأس.

الأربع لاعبين هم باسم علي وثلاثي المنتخب الأوليمبي محمود الجزار وأكرم توفيق وأحمد ياسر ريان.

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- باسم علي الاستثناء الوحيد

رغم الاتفاق الذي تم بين الأهلي والجونة على عدم مشاركة أي لاعب معار إلا أن باسم علي قد يكون الاستثناء الوحيد حول هذا البند بعدما صرح في وقت سابق أنه يرغب في المشاركة.

الظهير الأيمن للأهلي والجونة حاليًا أعلن في تصريحات عبر شاشة "إم بي سي مصر" في وقت سابق أنه يرغب في المشاركة خاصة أن تلك المباراة قد تكون بوابته للعودة من جديد، مشددًا أنه يرفض بند عدم المشاركة.

- ظهور الصفقات

ستة لاعبين سبق أن لعبوا في صفوف الأهلي يحق لهم المشاركة بعد انتقالهم نهائيا من القلعة الحمراء في الصيف الماضي.

ويجوز للحارس عمر رضوان الذي انتقل من الأهلي للجونة المشاركة بجانب الثنائي الدفاعي محمد نجيب وعمر السعداوي الظهير الأيسر للفريق.

ويمتلك الثلاثي عمرو بركات وأحمد حمدي وإسلام محارب الأحقية بالمشاركة في مباراة الإثنين بعد رحيلهم رسميًا عن الأهلي.