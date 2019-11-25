محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: يقام اليوم الإثنين، مباريات قوية في مختلف الدوريات، سواء في الدوري المصري أو الإنجليزي، ولقاء بكأس محمد السادس للأندية الأبطال. ويستعرض "الخليج 365" أبرز مباريات الإثنين بالمواعيد والقنوات الناقلة: كأس محمد السادس للاندية الابطال إف سي نواذيبو الموريتاني × الشرطة العراقي.. الموعد 18:00 مساءً- القناة الناقلةAD SPORTS 1 HD. Advertisements الدوري الإنجليزي الممتاز أستون فيلا × نيوكاسل يونايتد.. الموعد 22:00 مساءً - القناة الناقلة beIN Sports HD 2. الدوري المصري الممتاز الجونة× الأهلي.. الموعد 17:00 مساءً - القناة الناقلة On Sport HD و Time Sports. إنبي ×الزمالك .. الموعد 19:30 مساءً - القناة الناقلة On Sport HD.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مباريات الاثنين| مواجهتان في الدوري المصري.. ولقاء بـ"الإنجليزي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.