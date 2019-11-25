رياضة | بوكا جونيورز يتصدر الدوري الأرجنتيني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوكا جونيورز يتصدر الدوري الأرجنتيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر نادي بوكا جونيورز جدول ترتيب الدوري الأرجنتيني بعدما تغلب على يونيون سانتا في 2 / صفر مساء الأحد في المرحلة 14 من الدوري الأرجنتيني.

وتعادل ريسينج كلوب مع تاليريس كوردوبا 3 / 3 وتغلب بانفيلد على فيليز سارسفيلد 1 / صفر وأرسنال ساراندي على خيمناسيا لابلاتا 1 / صفر.

وافتتح رامون أبيلا التسجيل لبوكا جونيورز أمام يونيون سانتا في في الدقيقة الثالثة، ثم أضاف زميله أليكسيس ماك أليستير الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 56 .

ورفع بوكا جونيورز رصيده إلى 28 نقطة لينفرد بالمركز الأول بفارق ثلاث نقاط أمام أرجنتينيوس جونيورز ولانوس وريسينج كلوب، بينما تجمد رصيد يونيون سانتا في عند 16 نقطة في المركز 17.

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وأفلت فريق ريسينج كلوب من الهزيمة أمام تاليريس كوردوبا وتعادل معه 3 / 3، ليبتعد ريسينج عن الصدارة بفارق ثلاث نقاط، بينما رفع تاليريس كوردوبا رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني عشر.

وسجل الأهداف الثلاثة لتاليريس كوردوبا، ناهول بوستاس (الهدفان الأول والثالث) في الدقيقتين 30 و68 وجوناثان مينينديز في الدقيقة 45 .

بينما سجل أهداف ريسينج كلوب، ماتياس روخاس وفيديريكو ماتياس زراتشو وجوناثان كريستالدو في الدقائق 11 و41 و84 .

وتغلب بانفيلد على فيليز سارسفيلد بهدف وحيد سجله رينالدو لينيس في الدقيقة 66، ليرفع بانفيلد رصيده إلى 16 نقطة في المركز السادس عشر ويتجمد رصيد فيليز سارسفيلد عند 22 نقطة في المركز الثامن.

كذلك حسم أرسنال ساراندي مباراته أمام خيمناسيا لابلاتا بهدف وحيد سجله خوان مانويل جارسيا في الدقيقة الرابعة، ليرتفع رصيد ساراندي إلى 20 نقطة في المركز العاشر ويتجمد رصيد لابلاتا عند عشر نقاط في المركز الثاني والعشرين.