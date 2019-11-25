رياضة | فايلر: الأهلي في مستوى فريق متوسط بالدوري الألماني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر: الأهلي في مستوى فريق متوسط بالدوري الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح المدير الفني للأهلي رينيه فايلر عن تجربته مع نادي القرن الأفريقي، وعن ما يفتقده أثناء إقامته بالقاهرة، وماهو دور جروس في موافقته على تدريب المارد الأحمر.

وتحدث فايلر خلال حديثه للموقع السويسري "واتسون" عن روعة مكان إقامته في القاهرة وإمكانية رؤية الأهرامات من الشرفة ، ولكنه يفتقد لثلاثة أشياء وهي " الأسرة، الطبيعة، والهواء الجيد"

وأوضح مدرب الأهلي أنه على بعد 100 متر من الفندق الذي يقيم به هناك مركب سياحي في النيل يصدر عنه أدخنة "بالمقارنة مع سويسرا، في الوهلة الأولى تشعر أن كل شيء هنا فوضوي، لكن بفضل فن الارتجال والعفوية كل المشاكل تختفي في لحظة واحدة."

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وتحدث عن مشواره مع النادي الأهلي، قائلًا أن مستوى الفريق مرتفع للغاية، وعناصر قائمته يمتلكون قوة بدنية، ديناميكية، إصرار، أما عن تقييمه لمستوى الفريق، فقد أوضح "نحن في مستوى فريق متوسط بالدوري الألماني "البوندسليجا"."

وتابع فايلر قصة أزمة جمعته مع مهاجم في الفريق استطاع أن يسجل هدف في مباراة ثم خرج من القائمة في اللقاء التالي، فلم يحضر إلى التدريبات قائلًا أنه يعاني من مشاكل أسرية منعته من الذهاب للنادي، فقال السويسري في اليوم التالي: "سواء بين الـ11 أو الـ18 أو خارج القائمة عليك أن تتقبل، لأن هذه هي كرة القدم."

وواختتم حديثه عن جروس المدير الفني السابق للزمالك، حيث قال: "وجه جروس نصيحة لي قائلًا، الأهلي؟ الأهلي أكبر من أي شيء يمكن أن تراه في حياتك ،عليك أن تفعل هذا، لا يمكن أن يكون هناك رأيين في هذا الأمر."