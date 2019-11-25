رياضة | كل ما تريد معرفته عن مباراة إنبي والزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كل ما تريد معرفته عن مباراة إنبي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد قطار الدوري المصري من جديد، بعد فترة التوقف الدولي بالإضافة الى إقامة بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عام والتي فاز بها مصر، حيث تقام اليوم مواجهة من العيار الثقيل بين إنبي والزمالك اليوم الإثنين، على ملعب استاد السلام، وذلك في لقاء مؤجل من الشهر الماضي، في إطار الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتازلكرة القدم، ويسعى نادي الزمالك للفوز بنقاط المباراة الثلاث والوصول الى النقطة الثالثة عشر في صراع الصدارة مع كلا من الأهلي وبيراميدز.