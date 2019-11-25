شكرا لقرائتكم الزمالك يواجه إنبى فى مهمة تصحيح المسار مع "ميتشو" بعد عودة الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحل الزمالك ضيفاً على إنبى، فى السابعة والنصف من مساء اليوم الإثنين، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة السادسة بالدورى الممتاز، يدخل الفريق الأبيض المباراة محتلاً المركز الثانى فى جدول الترتيب برصيد 10 نقاط من 4 مباريات خاضها فى المسابقة حتى الآن وسيكون على موعد مع تحدى لتحقيق الفوز فى مواجهة الفريق البترولى وذلك لتصدر جدول المسابقة الذى يحتل صدارته فريق بيراميدز برصيد 11 نقطة بعدما خاض 5 مباريات فيما سيحاول إنبى تحقيق فوزه الأول فى المسابقة بعدما تذيل جدول الترتيب برصيد نقطة واحدة حققها من التعادل فى مباراة فيما خسر 4 لقاءات أخرى.

ويدخل الزمالك، اللقاء، متحدياً الإصابات التى ضربت صفوفه فى بعض المراكز للإصابة بجانب غياب بعض اللاعبين عنه للإيقاف حيث سيفتقد الأبيض فى المواجهة لخدمات الثنائى المغربى أشرف بن شرقى والتونسى فرجانى ساسى نظراً لإيقافهما بخلاف افتقاد الأبيض لجهود يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق الذى يعانى من كدمة فى القدم وأخطر الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق بأنه لن يكون جاهزاً لخوض مواجهة الفريق البترولى نظراً لابتعاده عن التدريبات خلال الأيام الأخيرة ونفس الأمر بالنسبة لطارق حامد لاعب وسط الفريق.

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ويدرس الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق الأبيض، عدد من الأمور المختلفة التى سيحسمها بصورة نهائية خلال الساعات الجارية ومنها الدفع بأحمد زيزو بجوار محمد حسن لاعب وسط الفريق لتعويض غياب ساسي وطارق حامد بجانب الدفع بشيكابالا خلف رأس الحربة لتعويض غياب أوباما بخلاف الاعتماد على أوناجم فى مركز الجناح الأيمن وكريم بامبو فى مركز الجناح الأيسر.

على الجانب الآخر، يدخل إنبى بقيادة حلمى طولان، المواجهة، متحدياً أيضاً الإصابات التى ضربت صفوفه مؤخراً حيث يعانى من إصابة أحمد عبد العزيز الظهير الأيسر للفريق من إصابة بقطع فى الرباط الصليبى لذا حرص حلمى طولان المدير الفنى للفريق البترولى على تجهيز الظهير الصاعد عبد الله عادل من أجل الاعتماد عليه بشكل أساسى فى المواجهة ويعول طولان على العناصر الشابة فى الفريق وأبرزهم الحارس محمود جاد وزياد كمال لاعب الوسط وكذلك بعض عناصر الخبرات المتواجدة بالفريق مثل عرفة السيد ومحمد بسيونى فى الخط الأمامى للبترولى ويتحدى طولان الظروف والوجود فى قاع جدل الدورى ويراهن على الانتفاضة واستعادة انبى بريقه الغائب.