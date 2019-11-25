شكرا لقرائتكم أهلى "فايلر" يبحث عن مواصلته انطلاقته القوية بالدورى أمام الجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستأنف فريق الكرة بالنادي الاهلي في الخامسة من مساء اليوم الأثنين، نشاطه في بطولة الدوري بعد توقف دام قرابة الـ50 يوماً حيث يواجه المارد الأحمر فريق الجونة بملعب الأخير في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز .

ويتطلع الأهلي حامل لقب الدوري لمواصلة النتائج الجيدة التى كان قد حققها قبل توقف الدوري طوال هذا المدة بسبب إرتباط المنتخب الأول بمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا ( الكاميرون 2021 ) واللتين انتهتا بالتعادل (1_1) و(صفر_صفر) على التوالي ولارتباط المنتخب الأولمبي بتصفيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد 2020 بطوكيو والى توّجت مصر بلقبها ، ويُدير لقاء اليوم الحكم محمد معروف.

الاهلي يدخل مباراة اليوم برصيد 9 نقاط جمعهم من 3 مباريات خاضها حقق فيها الفوز أمام سموحة والإنتاج الحربي وأسوان وله مباراة مؤجلة ويتطلع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق لمواصلة العروض القوية التي رفعت من أسهمه بشكل واضح بين جماهير الفريق حيث نجح في الفوز في المباريات الثلاثة التي خاضها محلياً كما حسم لقب بطولة السوبر المحلي بالفوز على منافسه التقليدي الزمالك بجانب التأهل لدور المجموعات بدور أبطال أفريقيا بالفوز على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية ذهاباً وإياباً بثنائية نظيفة ورباعية نظيفة على التوالي.

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ورغم غضب فايلر من توقف الدوري طوال هذه المدة إلا أنه سيتعامل مع الموقف وفقاً لهذه الظروف ، موضحاً إنه نجح في تهيئة لاعبيه للمرحلة المقبلة ، موضحاً أن الفريق خاض فترة تدريبات قوية تخللها معسكر خارجي في دبي وشدد على أن الأمور جيدة داخل الفريق وتؤهل لمواصلة الانتصارات المحلية والافريقية ، وتُعد مباراة الجونة اليوم "بروفة قوية" قبل لقاء النجم الساحلي يوم الجمعة المقبل بتونس في انطلاق دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا .

ويخوض الأهلي مباراة اليوم بون بعض لاعبيه الذين تعرضوا لإصابات مختلفة خلال فترة توقف الدوري يأتي في مقدمتهم حمدي فتحي نجم خط الوسط الذى أجرى مؤخراً جراحة في غضروف الركبة بألمانيا ، ومحمد محمود الذى تجددت إصابته في الرباط الصليبي فيما أستبعد فايلر عمار حمدي وصلاح محسن من قائمة المباراة بسبب الأجهاد ،وتشير الدلائل إلى أن المدير الفني لن يدفع برمضان صبحي في لقاء اليوم بسبب الأجهاد بعد مشاركته اساسياً في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة وحصوله على لقب أفضل لاعب فيها لكن الجهاز الفني قرر إصطحاب رمضان مع الفريق للجونة للمشاركة في مباراة النجم الساحلي الجمعة المقبلة حيث ستطير بعثة الاهلي مع الجونة إلى تونس صباح غداً.

في المقابل ، يدخل فريق الجونة لقاء اليوم مُحتلاً المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط جمعهم من 4 مباريات خاضها في البطولة ويتطلع مدرب الفريق الساحلي نيبوشا لتحقيق نتيجة جيدة أمام بطل الدوري رغم اعترافه بصعوبة المهمة لكن الفريق الساحلي استغل فترة التوقف الدوري الطويلة من أجل علاج الأخطاء الكثيرة التي ظهرت في أداء الفريق قبل توقف الدوري.