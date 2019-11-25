الامارات | وفاة مدرب الهلال فى حادث مروع بالسودان

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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مدرب الهلال فى حادث مروع بالسودان والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرضت حافلة فريق الهلال الفاشر السوداني إلى حادث سير مروع عقب خوضها مباراة الجولة العاشرة من الدوري المحلي السوداني، وذلك أمس الأحد في منطقة مويلح بالسودان وأكد النادى أن الحادث أسفر عن وقوع إصابات لعدد من أعضاء البعثة، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل، مع تأكيد وفاة الهادى محمدين المدرب المساعد بالجهاز الفنى للفريق الأول.
ونشر النادى السودانى، عبر موقعه الرسمي صباح أمس، أن حافلة الفريق تعرضت إلى حادث بالقرب من منطقة المويلح، أثناء توجهه إلى الفاشر عقب خوض مباراة الجولة العاشرة من الدوري المحلى أمام أهلي عطبرة "الجمعة".
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