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الامارات | هازارد: محمد صلاح أحق بالكرة الذهبية من ميسي

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أحمد طارق-دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتقد لاعب ، البلجيكي إدين هازارد منح الكرة الذهبية، لنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في العام الجري، مؤكداً أن لاعبي هم الأحق بالحصول على هذه الجائزة.

وقال هازارد في تصريحات لصحيفة لو باريسيان الفرنسية، إن يستغرب منح الكرة الذهبية للنجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، مشيراً إلى أن أحد لاعبي ليفربول" هو من يستحقها، خاصة كل من السنغالي ساديو ماني، والمصري محمد صلاح، والهولندي فيرجيل فان دايك.

وأضاف: "لو فاز ماني بلقب كأس أمم إفريقيا، لفاز بها دون أي نقاش، وكذلك صلاح يستحقها، وهو صديقي".

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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