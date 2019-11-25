الامارات | هازارد: محمد صلاح أحق بالكرة الذهبية من ميسي

شكرا لقرائتكم خبر عن هازارد: محمد صلاح أحق بالكرة الذهبية من ميسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتقد لاعب ريال مدريد، البلجيكي إدين هازارد منح الكرة الذهبية، لنجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي في العام الجري، مؤكداً أن لاعبي ليفربول هم الأحق بالحصول على هذه الجائزة.

وقال هازارد في تصريحات لصحيفة لو باريسيان الفرنسية، إن يستغرب منح الكرة الذهبية للنجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، مشيراً إلى أن أحد لاعبي ليفربول" هو من يستحقها، خاصة كل من السنغالي ساديو ماني، والمصري محمد صلاح، والهولندي فيرجيل فان دايك.

وأضاف: "لو فاز ماني بلقب كأس أمم إفريقيا، لفاز بها دون أي نقاش، وكذلك صلاح يستحقها، وهو صديقي".