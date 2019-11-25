شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يصرف مليون جنيه مكافأة للمنتخب الأولمبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل صرف مجلس إدارة اتحاد الكرة مبلغ مليون جنيه مكافأة خاصة لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب عقب الفوز ببطولة كاس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة التى استضافتها مصر و المؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2020 ، وذلك بخلاف المكافأة المالية التى تنص عليها لائحة البطولة بحصول كل لاعب على 100 ألف جنيه فى حالة التأهل للاوليمبياد و 150 فى حالة التتويج بكأس الأمم الأفريقية.
أكد مسئولو اتحاد الكرة أنه تم صرف المليون جنيه المكافأة الخاصة للاعبين قبل إنتهاء البطولة على أكثر من دفعة لتحفيز اللاعبين خلال المباريات الأخيرة للبطولة ، فى الوقت الذى تلقي فيه اتحاد الكرة أكثر من وعد من بعض رجال الأعمال بصرف مكافات خاصة للفراعنة.
وطلب مسئولو المنتخب أن يتم تسليم المكافأت من رجال الأعمال عن طريق اتحادا لكرة أو وزارة الشباب و الرياضة.
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