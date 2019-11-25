النشرة الرياضية| صلاح وتريزيجيه ضمن الأفضل أفريقيا.. والإصابات تضرب مازيمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الأحد 24 نوفمبر.

في مباراة الأهداف الـ 6.. شيفيلد يُفسد ريمونتادا يونايتد المثيرة في بريميرليج

خطف فريق شيفيلد يونايتد، تعادلا مثيرا أمام مانشستر يونايتد، مساء اليوم الأحد، بنتيجة ثلاثة لكل فريق، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 13 بالدوري الإنجليزي.

رسميًا.. كاف يعلن المواعيد الجديدة لدوري الأبطال والكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" المواعيد الجديدة لدوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية والتي تشهد تغيير في خارطة الطريق بداية من الجولة الرابعة لدور المجموعات.

على حساب بطل البحرين.. الاتحاد يضمن مقعدًا في ربع نهائي البطولة العربية

جدد فريق الاتحاد السكندري فوزه على المحرق البحريني بهدف دون رد في المباراة التي جاءت ضمن إياب دور الـ16 من البطولة العربية "كأس محمد السادس".

الإصابات تضرب مازيمبي قبل مواجهة الزمالك

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سقط فريق مازيمبي في فخ التعادل الإيجابي أمام فريق سانت ليبولو بهدفين لكل جانب في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الكونغولي.

قبل مواجهة الأهلي.. النجم يتعثر في مهمة جاريدو الأولى

تعثر فريق النجم الساحلي في مشواره بالدوري التونسي بالتعادل أمام اتحاد بن قردان بهدف لكل فريق في المباراة التي جاءت ضمن الأسبوع التاسع.

الهلال يُسقط أوراوا ويُتوج بطلا لآسيا للمرة الثالثة في تاريخه

تُوج الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا 2019 بعد تكرار فوزه على مضيفه أوراوا ريد دياموندز الياباني بهدفين نظيفين في إياب نهائي المسابقة الأحد، مع العلم أنه تفوق ذهابا في الرياض (1-0) قبل أسبوعين.

أفضل مدرب في أفريقيا.. مدرب الزمالك السابق ينافس بطل أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب "رجال" لعام 2019، وتواجد السويسري كريستيان جروس مدرب الزمالك السابق ضمن القائمة.

جوائز كاف.. صلاح وتريزيجيه ضمن الأفضل.. وثلاثي الزمالك ينافس معلول داخل القارة

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن قائمة مكونة من 30 لاعبا لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019.