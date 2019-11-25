رياضة | فايلر يبحث عن بديل لنجم الأهلي المصاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يبحث عن بديل لنجم الأهلي المصاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي البحث عن خيارات بديلة لتعويض غياب حمدي فتحي لاعب وسط الفريق بسبب الإصابة بقطع في غضروف الركبة، سواء بالاعتماد على لاعبين في مركزه أو تغيير استراتيجية اللعب .

وتعرض حمدي فتحي للإصابة بقطع في غضروف الركبة خ لال مشاركته في تدريبات منتخب مصر بالمعسكر الأخير، وخضع لعملية جراحية في ألمانيا منذ أيام قليلة، وتأكد غيابه عن الملاعب فترة طويلة قد تصل إلي 6 أشهر، أي أن اللاعب لن يكون متاحًا للمشاركة بالمباريات هذا الموسم.

تغيير مركز حسين الشحات لتعويض غياب "فتحي": ويفكر الجهاز الفني للأهلي بقيادة "فايلر" في تغيير مركز حسين الشحات لاعب الفريق والدفع به في مركز خط الوسط، وذلك للقيام بالأدوار الدفاعية والهجومية حتي لا يتأثر الفريق بسبب اصابة حمدي فتحي وغيابه عن الملاعب فترة طويلة. Advertisements

وهناك تجاه آخر للدفاع باللاعب رامي ربيعة مدافع الفريق الأحمر في مركز خط الوسط المدافع لتعويض غياب حمدي فتحي، خاصة وأن "ربيعة" سبق ولعب في هذا المركز وأجاد فيه بشكل جيد.

موعد مباراة الأهلي ضد الجونة في الدوري الممتاز: ويستعد النادي الأهلي لخوض مباراة قوية ضد فريق الجونة الساحلي اليوم الاثنين 25 – 11 ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي.