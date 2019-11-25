رياضة | ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انتهاء الجولة الثالثة عشر



اقتربت منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز من الانتهاء غدا الإثنين 25 نوفمبر بأخر مباراة متبقيه في الجولة.

أستون فيلا يواجه وست هام في ختام الجولة الثالثة عشر يستعد نادي أستون فيلا الإنجليزي لمواجهة نظيره نادي نيوكاسل يونايتد اليوم الإثنين 25 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة أستون فيلا ونيوكاسل وملعب اللقاء Advertisements وستلعب مباراة نادي أستون فيلا ضد نظيره نادي نيوكاسل اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية على ملعب فيلا بارك.

ترتيب أستون فيلا في الدوري الإنجليزي ويتواجد نادي أستون في المركز السابع عشر من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 11 نقطة من أصل 12 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

موعد انطلاق الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي وستنطلق منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت القادم الموافق 30 نوفمبر.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق مباراة اليوم ويستعرض موقع "الخليج 365 الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم كالآتي: