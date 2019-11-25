رياضة | خسارة خليفة فالفيردي وتألق جابي جول وأبرز ما جاء في نهائي كوبا ليبرتادوريس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خسارة خليفة فالفيردي وتألق جابي جول وأبرز ما جاء في نهائي كوبا ليبرتادوريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تابعت جماهير الكرة العالمية وبالأخص جماهير برشلونة الإسباني مباراة نهائي بطولة كوبا ليبرتادوريس التي جمعة فلامينجو البرازيلي وريفير بليت الإرجنتيني في اللقاء الذي شهده ملعب تشيلي الوطني.



وإنتزع الفريق البرازيلي بقيادة الثعلب البرتغالي جورج خيسوس اللقب في الردهات الأخيرة من اللقاء، بعد أن قلب التأخر بهدف للفوز بهدفين في الدقائق الخمسة الأخيرة من المباراة.

سقوط المرشح الأول لخلافة فالفيردي وكاد الأرجنتيني مارسيلو جاياردو أن يلامس اللقب للمرة الثانية على التوالي، بعد أن أحرزه في نسخة العام الماضي أمام الغريم التقليدي بوكا جونيورز. Advertisements

وبالفعل كان ريفر بليت في طريقه لحسم اللقب بعد أن أحرز رافائيل سانتوس بوري هدف التقدم في الدقيقة 15، إلا أن جابريل باربوسا نجم فلامينجو قلب الطاولة في الدقائق الأخيرة.

هدف برشلونة القديم كما تألق جابريل باربوسا وسجل هدفين قاتلين في الدقيقتين 89 و 93 ليقود فريقه نحو الكأس الغالية والتأهل لبطولة كأس العالم للأندية في قطر.

وكان "جابي جول" هدفاً رئيسياً لبرشلونة في عام 2016، قبل أن ينقض عليه إنتر ميلان الإيطالي، الذي دخل معه باربوسا في العديد من المشاكل أودت بعودته مرة أخرى لفلامينجو البرازيلي.