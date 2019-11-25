ميتشو يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة إنبى...

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جدة - عمرو شويل استقر الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك على تشكيل مواجهة إنبى، فى المباراة المقرر إقامتها فى السابعة والنصف من مساء اليوم الإثنين، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة السادسة بالدورى الممتاز. ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: محمد عواد. خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد الشافى. Advertisements خط الوسط: محمد حسن وأحمد زيزو وأمامهما محمد أوناجم وشيكابالا وكريم بامبو. خط الهجوم: عمر السعيد. ويدخل الفريق الأبيض المباراة محتلاً المركز الثانى فى جدول الترتيب برصيد 10 نقاط من 4 مباريات خاضها فى المسابقة حتى الآن وسيكون على موعد مع تحدى لتحقيق الفوز فى مواجهة الفريق البترولى وذلك لتصدر جدول المسابقة الذى يحتل صدارته فريق بيراميدز برصيد 11 نقطة بعدما خاض 5 مباريات فيما سيحاول إنبى تحقيق فوزه الأول فى المسابقة بعدما تذيل جدول الترتيب برصيد نقطة واحدة حققها من التعادل فى مباراة فيما خسر 4 لقاءات أخرى.

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