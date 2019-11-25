شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة الجزيرة بالبطولة العربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينهى اليوم الاثنين فريق الاسماعيلى استعداداته لمباراته المرتقبة مع الجزيرة الاماراتى المقرر لها عصر غداً الثلاثاء على ستاد محمد بن زايد بأبوظبى ضمن مواجهات إياب دور الستة عشر بالبطولة العربية ، حيث من المقرر أن يخوض الدراويش مرانه الختامى على ملعب المباراة ويضع خلاله الصربى ميودراج يستيش المدير الفنى للفريق اللمسات الأخيرة على تشكيل الاسماعيلى لموقعة البطولة العربية .

ويعكف الجهاز الفني للأسماعيلى منذ وصوله للإمارات على دراسة نقاط القوة والضعف فى فريق الجزيرة، بعد الحصول على عدد من الفيديوهات الخاصة بمباريات المنافس ، وطالب المدرب الصربى لاعبيه بضرورة نسيان نتيجة مباراة الذهاب مع الجزيرة الإماراتى قبل خوض لقاء العودة.

وقال ميودراج للاعبيه، إن الفوز بثنائية على استاد الإسماعيلية لا يكفى لضمان التأهل للدور التالى، لاسيما أمام فريق كبير وخطير على ملعبه مثل الجزيرة الإماراتى الذى سيقاتل لتقديم ريمونتادا فى لقاء العودة.

ويغيب عن الاسماعيلى فى مباراة الجزيرة الاماراتى الثنائى إبراهيم أبو اليزيد مدافع الفريق ومحمد الشامى مهاجم الفريق ،وفضل جهاز الإسماعيلى منح إبراهيم أبو اليزيد فرصة أكبر للتعافى من الإصابة لعدم الاستعجال للدفع به فى مواجهة الجزيرة الإماراتى، فيما يغيب محمد الشامى عن الرحلة بسبب حصوله على الإنذار الثانى فى مباراة الذهاب.

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