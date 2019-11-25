شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فلامنجو بطلا للدورى البرازيلى بعد يوم واحد من التتويج بكأس ليبرتادوريس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فلامنجو بطلا للدورى البرازيلىبعد يوم واحد من التتويج بكأس ليبرتادوريس الإثنين 25 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 حقق فريق فلامنجو البرازيلى، البطولة الثانية خلال 24 ساعة، بعد تتويجه كأس ليبرتادوريس، ليتوج بلقب بطولة الدورى البرازيلى لكرة القدم، عقب خسارة منافسه بالميراس أمام جريميو، بنتيجة هدفين مقابل هدف.

Advertisements ويتصدر فلامنجو قمة ترتيب فرق البطولة برصيد 81 نقطة، بفارق 13 نقطة كاملة عن أقرب منافسيه سانتوس وبالميراس أصحاب الـ68 نقطة فى المركزين الثانى والثالث وقبل 4 جولات من نهاية المسابقة. بهذه النتيجة يحقق فلامنجو الثنائية "الدورى المحلى – ليبرتادوريس" لأول مرة منذ 38 عاما، واللقب المحلى للمرة السادسة فى تاريخه، والمرة الأولى منذ عام 2009.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فلامنجو بطلا للدورى البرازيلى بعد يوم واحد من التتويج بكأس ليبرتادوريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.