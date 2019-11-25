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جدة - عمرو شويل Now.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد الجونة بث مباشر رابط al ahly vs el gouna في الدوري المصري شووت

يلتقي فريق الأهلي بنظيره الجونة في تمام الخامسة من مساء اليوم الاثنين بإستاد الجونة ، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من عمر الدوري المصري الممتاز و المؤجلة منذ أكتوبر الماضي .

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Now.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد الجونة بث مباشر رابط al ahly vs el gouna في الدوري المصري شووت

و يحتل النادي الأهلي المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط بعد الفوز في 3 مباريات ، بينما يقع الجونة في المركز ال13 برصيد 4 نقاط بعد ان لعب 4 مباريات فاز في مباراة و تعادل في مثلها و خسر مباراتين .

Now.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد الجونة بث مباشر رابط al ahly vs el gouna في الدوري المصري شووت

و يعاني الأهلي من لعنة الإصابات في مباراة اليوم أمام الجونة ، حيث تعرض ثلاثى القلعة الحمراء حمدى فتحى واليود يانج وجونيور أجايى للإصابة، حيث أصيب فتحى بقطع فى غضروف الركبة وأجرى عملية جراحية بألمانيا وسيغيب مدة لن تقل عن شهرين، فيما اصيب اليود يانج بشد فى العضلة الضامة خلال مشاركته مع منتخب مالى الأولمبى بأمم أفريقيا تحت 23 سنة وسيغيب عن مباراتى الجونة والنجم، واشتكى جونيور أجايى من الإصابة بشد فى العضلة الأمامية وبات موقف مشاركته فى المباراتين القادمتين غامضاً.