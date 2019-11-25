شكرا لقرائتكم Now.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد الجونة بث مباشر رابط al ahly vs el gouna في الدوري المصري شووت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل Now.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد الجونة بث مباشر رابط al ahly vs el gouna في الدوري المصري شووت
يلتقي فريق الأهلي بنظيره الجونة في تمام الخامسة من مساء اليوم الاثنين بإستاد الجونة ، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من عمر الدوري المصري الممتاز و المؤجلة منذ أكتوبر الماضي .
Now.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد الجونة بث مباشر رابط al ahly vs el gouna في الدوري المصري شووت
Now.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد الجونة بث مباشر رابط al ahly vs el gouna في الدوري المصري شووت
و يعاني الأهلي من لعنة الإصابات في مباراة اليوم أمام الجونة ، حيث تعرض ثلاثى القلعة الحمراء حمدى فتحى واليود يانج وجونيور أجايى للإصابة، حيث أصيب فتحى بقطع فى غضروف الركبة وأجرى عملية جراحية بألمانيا وسيغيب مدة لن تقل عن شهرين، فيما اصيب اليود يانج بشد فى العضلة الضامة خلال مشاركته مع منتخب مالى الأولمبى بأمم أفريقيا تحت 23 سنة وسيغيب عن مباراتى الجونة والنجم، واشتكى جونيور أجايى من الإصابة بشد فى العضلة الأمامية وبات موقف مشاركته فى المباراتين القادمتين غامضاً.
كانت هذه تفاصيل خبر Now.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد الجونة بث مباشر رابط al ahly vs el gouna في الدوري المصري شووت... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.