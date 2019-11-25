هيئة الرياضة تجهز لاحتفال كبير بإنجاز الهلال الآسيوي









اسماء السيد - أعلنت الهيئة العامة للرياضة في السعودية، إقامة احتفال كبير لفريق الهلال في ميدان الدرعية بعد تتويج "الزعيم" بلقب مسابقة دوري أبطال آسيا.

وكتب الحساب الرسمي للهيئة العامة للرياضة في موقع تويتر: "تعلن الهيئة العامة للرياضة أن رئيس مجلس الإدارة سيكون في مقدمة مستقبلي بعثة فريق نادي الهلال الحائز على كأس دوري أبطال آسيا فور وصوله غداً للرياض، وقد بدأت الترتيبات الخاصة بهذا الاستقبال.. إلى جانب إقامة احتفال كبير بهذه المناسبة في ميدان الدرعية"

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وهيمن الهلال على مضيفه أوراوا ريد دايموندز الياباني وهزمه عن جدارة بهدفين نظيفين محرزا لقبه الثالث في مسابقة دوري ابطال آسيا في كرة القدم، الاحد في سايتاما في اياب الدور النهائي مكررا فوزه ذهابا 1-صفر في الرياض.

وسجل هدفي الفوز سالم الدوسري (74) والفرنسي بافيتيمبي غوميس (90+3)، ليحرز فريق العاصمة الرياض لقبه الثالث بعد 1992 و2000 ويثأر من أوراوا الذي اسقطه في نهائي 2017.

وضمن الهلال تمثيل قارة اسيا في كأس العالم للاندية المقررة الشهر المقبل في الدوحة بمشاركة فلامنغو البرازيلي، ليفربول الانكليزي، الترجي التونسي، مونتيري المكسيكي، هينغين سبور من كاليدونيا الجديدة والسد القطري المضيف.

