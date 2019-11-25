الأندية الجزارية تستقر على ملاعبها فى بطولة دوري ابطال افريقيا

استقرت الأندية الجزائرية التي تستعد للمشاركة في دور المجموعات لمسابقتي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم وكأس الكونفدرالية على الملاعب التي تستضيف فيها منافسيها.

وكشف الإتحاد الجزائري مساء الأحد، أن نادي شبيبة القبائل سيلتقي ضيفه فيتا كلوب من الكونجو الديمقراطية الجمعة المقبل، على ملعب أول نوفمبر بمدينة تيزي وزو، في إفتتاح الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح ذات المصدر، أن إتحاد الجزائر سيواجه ضيفه الوداد البيضاوي المغربي السبت 30 -11-2019 الجاري على ملعب الشهيد “مصطفى تشاكر” بمدينة البليدة القريبة من العاصمة الجزائرية، لحساب الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة بذات المسابقة.

كما أعلن الإتحاد الجزائري عن إقامة مباراة نادي بارادو مع ضيفه نادي حسنية أكادير المغربي في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة بكأس الكونفدرالية المقررة يوم 8 -12-2019 المقبل، على ملعب مصطفى تشاكر.

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وأوضح الإتحاد الجزائري أن لجنة تفتيش تابعة للإتحاد الأفريقي (كاف) زارت الجزائر في الفترة من 19 إلى 23 -11-2019 الجاري، بغرض تأهيل بعض الملاعب المرشحة لاستضافة مباريات الأندية الجزائرية المشاركة في المسابقتين القاريتين.

ونوه الإتحاد أن اللجنة التي ترأسها محمد أمين الشواربي مفتش لدى الكاف، زارت ملاعب الرويبة، و20 أغسطس، وأول نوفمبر، ومصطفى تشاكر، وأنه بعد إنتهاء هذه الزيارة تم أعتماد ملعبي أول نوفمبر ومصطفى تشاكر، بالرغم من بعض التحفظات المسجلة على الملعب الأول.

كما أشار إلى عدم أعتماد ملعب 20 أغسطس، بخلاف ملعب الرويبة الذي يمكن تأهيله قريباً في حال رفع التحفظات التي سجلتها لجنة الكاف.