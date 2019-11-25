فلامنجو بطل البرازيل وليبرتادوريس في أقل من 24 ساعة

انتزع فريق فلامينجو، الأحد، لقب الدوري البرازيلي لكرة القدم للمرة السادسة في تاريخه وبعد 24 ساعة فقط من التتويج بلقب كأس ليبرتادوريس.
جاء تتويج فلامينغو باللقب عقب خسارة منافسه بالميراس من جريميو بهدف لهدفين ضمن منافسات الدوري المحلي.
ويتصدر فلامينجو قمة ترتيب المسابقة برصيد 81 نقطة، بفارق 13 نقطة كاملة عن أقرب منافسيه سانتوس وبالميراس صاحبا المركزين الثاني والثالث حيث يمتلك كُل منهما في رصيده 68 نقطة.
وجاء تتويج فلامينجو باللقب قبل 4 جولات من نهاية المسابقة، بعدما أتسع فارق النقاط بينه وبين سانتوس وبالميراس إلى 13 نقطة، مما يعني إستحالة لحاقهما به.
بذلك، أستعاد فلامينغو لقب الدوري البرازيلي لأول مرة منذ عام 2009.
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