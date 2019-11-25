الإمارات من دون “ميسي الخليج” في خليجي 24

أعلن الهولندي بيرت فان مارفيك مدرب منتخب الإمارات لكرة القدم الأحد قائمة من 23 لاعباً للمشاركة في كأس الخليج الرابعة والعشرين لكرة القدم.

وشهدت التشكيلة استبعاد صانع الألعاب عمر عبد الرحمن “عمروي” (الملقب بميسي الخليج) بسبب الإصابة.

وتلعب الامارات في المجموعة الأولى للبطولة التي تنطلق في 26 -11-2019، وتستمر حتى 8 – 12-2019، إلى جانب قطر المضيفة واليمن والعراق.

وأكد الإتحاد الإماراتي عبر موقعه الرسمي أن “لاعب الجزيرة عمر عبد الرحمن تواجد في برشلونة خلال الايام الماضية لأجراء الفحوصات الطبية والتحق بمعسكر المنتخب في دبي متأخراً، وعليه قرر الجهاز الفني عدم الزج به في البطولة التي ستلعب بشكل مضغوط، ومن المنتظر أن يعود اللاعب إلى برشلونة لأستكمال برنامجه العلاجي”.

وأضافة الى”عموري”، ستشهد قائمة الأمارات غياب لاعب الوسط علي سالمين، والمدافع وليد عباس بسبب الإصابة أيضاً.

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وفي ما يلي التشكيلة :

لحراسة المرمى: علي خصيف وخالد عيسى ومحمد الشامسي وعادل الحوسني .

للدفاع: سالم راشد ومحمد مرزوق وخليفة النوبي ويوسف جابر والحسن صالح وحمدان الكمالي ومحمد برغش .

للوسط: امد برمان وطارق احمد وعبدالله رمضان وإسماعيل الحمادي وبندر الاحبابي وخليل الحمادي وماجد سرور ومحمد العطاس وخلفان مبارك.

للهجوم:علي صالح وجاسم يعقوب وأحمد خليل وعلي مبخوت.