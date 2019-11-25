نجم الهلال: كنا نريد الفوز بأكثر من هدفين في اليابان

أكد نجم نادي الهلال السعودي “سلمان الفراج” أن فريقه استهدف الفوز بكم وافر من الأهداف في مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريدز ظهر يوم أمس الأحد، رغم إقامة المباراة في اليابان.

وقال سلمان الفراج في تصريحاته لوسائل الإعلام السعودية “متى شعرت أن المباراة انتهت؟ بعد الهدف الأول أم الثاني؟ لم نفكر في ذلك، وأردنا الأستمرار بنفس الاداء حتى صافرة نهاية اللقاء”.

وأضاف “كنا يجب أن نفوز بأكثر من هدفين وبسبب هذه العقلية وصلنا إلى مكانتنا الحالية”.

ذكر أن الهلال فاز على ملعب أوراوا الياباني بهدفين دون رد ليتوج بكأس دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه.

وكان مهاجم الهلال “جوميس” أضاع ثلاثة أهداف محققة، قبل أن يسجل هدفه في الدقيقة 92 من صناعة البيروفي كاريو.