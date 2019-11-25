إشبيلية يهزم بلد الوليد ويضيق الخناق على ريال مدريد وبرشلونة



تقدم إشبيلية للمركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني، بعدما تغلب (1/0) على مضيفه بلد الوليد، اليوم الأحد، في المرحلة الـ14 للمسابقة.



وارتفع رصيد إشبيلية إلى 27 نقطة، في المركز الثالث، من 14 مباراة، بفارق نقطة خلف برشلونة وريال مدريد، صاحبي المركزين الأول والثاني على الترتيب، اللذين خاضا 13 لقاءً.



في المقابل، تجمد رصيد بلد الوليد، الذي تلقى خسارته الخامسة في البطولة هذا الموسم، والثالثة في مبارياته الأربع الأخيرة، عند 17 نقطة في المركز الرابع عشر.



ويدين الفريق الأندلسي بالفضل في تحقيق هذا الفوز، إلى لاعبه إيفر بانيجا، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 13، من ركلة جزاء.



وأنهى إشبيلية المباراة بعشرة لاعبين، عقب طرد لاعبه لوكاس أوكامبوس، في الدقيقة 92، بعد حصوله على الإنذار الثاني.

المصدر: موقع كورة