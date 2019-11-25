رياضة | شرط مثير يغير وجهة هداف دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرط مثير يغير وجهة هداف دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية ألمانية أن النجم النرويجي الدولي الشاب وهداف بطولة دوري أبطال أوروبا ولاعب نادي ريد بول سالزبورج النمساوي إيريك هالاند قد ينتقل نحو نادي لايبزج الألماني في خطوة مفاجئة.



شرط مثير يقرب هالاند من لايبزج وأشارت صحيفة بيلد الألمانية أن شرطأ مثيراً في عقد اللاعب يتيح له الأنتقال لنادي لايبزج مقابل 30 مليون يورو فقط.

وكان نادي ريد بول سالزبورج قد حدد سعر بيع هالاند بمبلغ 100 مليون يورو للأندية المهتمة بخدماته، وأبرزها يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد وبرشلونة الإسبانيان، مع وجود أفضلية نسبية للسيدة العجوز ومانشستر يونايتد. Advertisements

ويقع ناديي ريد بول سالزبورج النمساوي ولايبزج الألماني تحت مظلة شركة واحدة وهي شركة ريد بول للمشروبات في النمسا.

وسبق لعدة لاعبين أن إنتقلوا من النادي النمساوي إلى النادي الألماني، وأبرزهم نابي كيتا لاعب ليفربول الحالي والفرنسي أوباميكانو.