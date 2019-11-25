رياضة | والد محمد صبحي يكشف تفاصيل حياة نجله من صبي في ورشة الى أحسن حارس في إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر والد محمد صبحي يكشف تفاصيل حياة نجله من صبي في ورشة الى أحسن حارس في إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف والد محمد صبحي، حارس مرمى المنتخب الأولمبي ونادس الزمالك، عن بدايات نجله لفوز نجله الذ توج بصحبة ؤفقاؤه بأمم أفريقيا تحت 23 سنة مع المنتخب، ونال جائزة أفضل حارس في البطولة.

وقال والد محمد صبحي خلال تصريحات تلفزيونية لقناة تايم سبورتس:" محمد كافح معي وربنا جزاه خير، وتعب جدا معايا في الورشة وبطلب انه يسامحني على معاملتي القاسية معه أحيانا، مشيراً محمد كان يتواصل معي قبل كل مباراة وويطالبه بالدعاء له. ".

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وأضاف: كنت بشرف على تدريبه على حراسة المرمى، بالتمرين في الشارع وعلى الاسفلت، الأمر الذي كان يعرضه دائما للإصابات.

وتابع:" محمد رأس مالنا في الحياة وشديت عليه عشان يكمل في الكورة بعدما كان قريبا من تركها".

وأختتم:" عنفته ذات مرة في الورشة وكان سيموت في يدي، بعد قراره بترك الكرة بسبب حالة نفسية كان قد تعرض لها، لكني رفضت ذلك وتمسكت بإكماله مشوار الكرة".