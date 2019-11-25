رياضة | فايلر يحدد طلباته من "المريكاتو" الشتوى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يحدد طلباته من "المريكاتو" الشتوى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي المصري، عن المراكز التي تحتاج للتدعيم بالفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث يرغب المدرب للمنافسة بالفريق في كافة البطولات المحلية والإفريقية في الموسم الحالي.

فايلر يطلب التعاقد مع مهاجم ومساك في يناير: ويرغب السويسري فايلر في تدعيم مركزي المهاجم الصريح والمساك في النادي الأهلي خلال الفترة الحالية، وذلك بسبب تراجع مستوي اللاعبين الذين يشغلون هذه المراكز بالنادي بالإضافة للإصابات المتكررة.

وتسعي إدارة النادي الأهلي لتلبية طلبات المدرب السويسري للمنافسة على البطولات بالموسم الحالي، حيث أن هناك عدد من المهاجمين الأفارقة المميزين مرشحين لانضمام أحدهما للقلعة الحمراء، أبرزهم الأنجولي بولولو مهاجم بازل السويسري. Advertisements

المدرب السويسري يرفض تدعيم خط الوسط: من ناحية أخري رفض السويسرى رينه فايلر، إبرام أى صفقات فى مركز خط الوسط خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بعد إشادة جهاز الكرة بمستوي كريم نيدفيد لاعب الفريق والذي اقترب من العودة للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة بعد تعافيه من الإصابة.

كهربا يقترب من القلعة الحمراء: ووافق السويسري "فايلر" على التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا خلال الميركاتو الشتوي، وذلك بعد تألق اللاعب بشكل لافت للأنظار في مباراة منتخب مصر ضد كينيا في تصفيات أمم إفريقيا 2021.