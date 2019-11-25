رياضة | برشلونة يستعيد خدمات مدافعة قبل موقعة دورتموند

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أكدت تقارير صحفية إسبانية أن المدافع الدولي الفرنسي كليمون لونجليه بات جاهزاً للعودة مرة أخرى لصفوف برشلونة، قبل موقعة بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن لونجليه عاد بالفعل لترديبات برشلونة الجماعية،وسيكون جاهزاً للمشاركة في موقعة كامب نو ضد دورتموند.

وأصيب الدولي الفرنسي في أثناء مشاركته مع منتخب فرنسا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020، والتي نجح خلالها منتخب الديوك في التأهل، حيث قد تعرض لإصابة في ربلة الساق. Advertisements

وغاب لونجليه عن مواجهة فريقه الماضية أمام ليجانيس بملعب بوتاركي في الجولة 14 من الدوري الإسباني، والتي فاز خلالها برشلونة بهدفين مقابل هدف بصعوبة، سجلهما النجمان ليونيل ميسي وأرتورو فيدال.

وفضل المدير الفني الإسباني "إرنستو فالفيردي" إراحته في لقاء ليجانيس والدفع بالثنائي جيرارد بيكيه وصامويل أومتيتي، كي لا تتفاقم إصابته.

جدير بالذكر أن المدافع الإسباني جيرارد بيكيه سيغيب عن لقاء بوروسيا دورتموند القادم في دوري الإبطال بسبب تراكم البطاقات.