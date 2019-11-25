شكرا لقرائتكم يسيتش والمحمدى يحضران المؤتمر الصحفى لمباراة الإسماعيلى والجزيرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحضر اليوم الاثنين الثنائى ميودراج يسيتش المدير الفنى للاسماعيلى وباهر المحمدى كابتن الدراويش فعاليات المؤتمر الصحفى لمباراة الجزيرة الاماراتى المقرر لها عصر غداً الثلاثاء على ستاد محمد بن زايد بأبوظبى ضمن مواجهات إياب دور الستة عشر بالبطولة العربية

وكان المهندس إبراهيم عثمان رئيس الإسماعيلى، قد عقد اجتماعاً مع اللاعبين قبل السفر للإمارات طالبهم خلاله بضرورة استمرار التحلى بالروح القتالية وبذل الجميع مزيد من الجهد والعرق من أجل استمرار مسيرة الانتصارات وإعلاء اسم الدراويش عالياً على المستوى المحلى والقارى.

وشدد رئيس النادى الإسماعيلى على أهمية تحقيق الانتصار لاسيما أن الفريق لايمثل نفسه فقط بل يلعب باسم مصر ،مؤكدا على ثقته الكبيرة فى قدرة اللاعبين على العودة من الامارات ببطاقة الصعود لدور الــ8 بالبطولة الأكبر فى الوطن العربى.

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وفاز الاسماعيلى فى مباراة الذهاب التي أقيمت باستاد الإسماعيلية يوم 23 أكتوبر الماضي بهدفين دون مقابل.