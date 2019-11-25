شكرا لقرائتكم خبر عن الشلهوب.. يحطم الأرقام بـ32 بطولة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء)

واصل قائد فريق الهلال محمد الشلهوب تحطيم الأرقام القياسية الشخصية كأكثر اللاعبين السعوديين تحقيقاً للألقاب سواء على الصعيد المحلي أو الخارجي، إذ استطاع ابن (38 ربيعاً) تحقيق إنجاز جديد بحصوله على البطولة رقم 32 بالقميص الأزرق، وهو لقب دوري أبطال آسيا المؤهل لمونديال كأس العالم للأندية، كما يعتبر اللاعب الوحيد الذي شارك في آخر بطولة آسيوية استطاع الهلال تحقيقها في عام 2000 ليعود مجدداً بعد 19 عاماً ويقود الأزرق لتحقيق اللقب الآسيوي. والشلهوب الذي لعب بالطقم الأزرق طوال 21 عاماً لم يتحصل خلالها على أي بطاقة حمراء طوال مشواره الكروي.

وعبر الشلهوب عن بالغ سعادته بفوز فريقه بالنسخة السابعة لدوري أبطال آسيا للأندية والتأهل إلى كأس العالم للأندية، وقال: «أشكر الجميع سواء زملائي اللاعبين أو الجهازين الفني والإداري وجماهيرنا الغالية على دعمهم للفريق طوال المشوار حتى تحقق اللقب بعد أن غاب علينا 19 عاماً، واستطاع رجال الزعيم إعادته مجدداً للخزانة الهلالية».