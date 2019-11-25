باهبري: آسيا أغلى بطولاتي مع الأزرق

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) عبر النجم الهلالي هتان باهبري عن سعادته البالغة بتحقيق فريقه كأس دوري أبطال آسيا والوصول للعالمية، مبينا أن فرحته لا توصف بحصد أولى البطولات مع الزعيم، والتربع على عرش القارة الآسيوية، وأكد أن الإنجاز الذي تحقق يسجل باسم الوطن، وأغلى هدية نقدمها للقيادة الحكيمة، وكذلك للقيادة عبر النجم الهلالي هتان باهبري عن سعادته البالغة بتحقيق فريقه كأس دوري أبطال آسيا والوصول للعالمية، مبينا أن فرحته لا توصف بحصد أولى البطولات مع الزعيم، والتربع على عرش القارة الآسيوية، وأكد أن الإنجاز الذي تحقق يسجل باسم الوطن، وأغلى هدية نقدمها للقيادة الحكيمة، وكذلك للقيادة الرياضية ، ولداعم النادي الأمير الوليد بن طلال، والحمد لله أن جهود مجلس الإدارة برئاسة فهد بن نافل، والأجهزة الإدارية والفنية والطبية تكللت بحصد اللقب القاري. وقدم باهبري الكأس هدية لوالديه وزوجته وأبنائه سلطان وسعود والجوهرة، وكل محب له ولنادي الهلال. يذكر أن باهبري نجح في تحقيق الرقم القياسي للهدف الأسرع في مسابقة دوري أبطال آسيا بنسختها الحالية التي حصدها الزعيم، حينما استطاع تسجيل هدفه الوحيد في شباك العين الإماراتي عند الثانية 14، ضمن مباريات دور المجموعات في البطولة الآسيوية، ونال جائزة أفضل لاعب في المباراة التي أقيمت في شهر رمضان الماضي بملعب جامعة الملك سعود في الرياض.



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