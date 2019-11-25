شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن سعد يحتفل بـ«الآسيوية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

احتفل عضو شرف نادي الهلال الأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز في منزله أمس بحضور عدد من محبي الزعيم من خلال «كيكة» بشعار الهلال، وذلك بمناسبة تحقيق الفريق الهلالي كأس دوري أبطال آسيا والوصول لبطولة أندية العالم القادمة، وأكد الأمير عبدالله بن سعد لـ«الخليج 365» أن الإنجاز الذي حققه الفريق الهلالي بحصد الكأس الآسيوية، والوصول للعالمية، يسجل باسم الوطن.

وثمن الأمير عبدالله الدعم اللامحدود الذي وجده ممثل الوطن من قبل القيادة الحكيمة، والاهتمام الكبير من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي أمر بأربع طائرات للجماهير من أجل دعم الفريق الهلالي، والذي يؤكد مدى المتابعة للرياضة والشباب وحرصه على تحقيق الأندية للإنجازات خارجيا، ورفع راية الوطن في المحافل القارية والعالمية. وبارك الشرفي الهلالي لجميع محبي الزعيم من أعضاء شرف ومجلس إدارة وأجهزة إدارية وفنية ولاعبين تحقيق اللقب الآسيوي، مشيدا بدعم ومساندة الجماهير الهلالية الذي أثمر عن هذا الإنجاز القاري لزعيم آسيا.