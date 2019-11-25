شكرا لقرائتكم خبر عن غوميز.. الهداف وأفضل لاعب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فهد الحجاب (بريدة) حصد الفرنسي بافيتيمبي غوميز مهاجم الهلال، جائزة هداف بطولة دوري أبطال آسيا بنسخة 2019. حصد الفرنسي بافيتيمبي غوميز مهاجم الهلال، جائزة هداف بطولة دوري أبطال آسيا بنسخة 2019. وسجل غوميز هدف فريق الهلال الثاني بشباك أوراوا الياباني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة النهائية. ورفع الأسد الفرنسي رصيده إلى 11 هدفاً، متفوقا على البرازيلي ليوناردو دا سيلفا سوزا لاعب الوحدة الإماراتي صاحب الـ9 أهداف. كما نال غوميز جائزة أفضل لاعب بالبطولة بعدما ساهم بقوة في فوز الزعيم باللقب.



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