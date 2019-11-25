شكرا لقرائتكم خبر عن الوليد: الهلال زعيم (4.5 مليار) آسيوي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

بارك عضو شرف نادي الهلال الداعم الأمير الوليد بن طلال لـ(4.5 مليار) آسيوي تحقيق زعيمهم «العالمي» لكأس دوري أبطال آسيا، وتأهله لكأس العالم للأندية 2020، جاء ذلك عبر تغريدة على حسابه في «تويتر».

وأوضح الداعم الهلالي أن البطولة الآسيوية السابعة، جاءت تأكيدا على أحقية الزعيم باللقب القاري، مشيدا بالمستوى الفني الذي قدمه الفريق الهلالي أمام أوراوا الياباني وتحقيق الفوز ذهابا 0/‏1، وإيابا 2/‏0، وتوج نجوم الزعيم الجهود والإمكانات التي وفرتها إدارة النادي برئاسة فهد بن نافل، والجهازان الإداري والفني، مؤكدا أن الهلال يستحق الزعامة الآسيوية، وتأهل للعالمية بكل جدارة واستحقاق، وقدم للوطن الكأس الآسيوية كهدية، ولجماهير الزعيم التي ساندت الفريق في كل مكان وزمان.