تحققت أمنيات «ماجد والسومة»

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) تحققت أمنيات قائد المنتخب السعودي ونادي النصر المهاجم ماجد عبدالله، وأيضا المهاجم السوري ولاعب النادي الأهلي عمر السومة بتحقيق ممثل الوطن الفريق الهلالي كأس دوري أبطال آسيا، وتأهله لبطولة أندية العالم القادمة. وكانت أماني النجمين محط اهتمام وسائل الإعلام، وتم تداولها عبر مواقع التوصل الاجتماعي، إذ أثبت النجمان ماجد عبدالله، وعمر السومة أخلاقهما

تحققت أمنيات قائد المنتخب السعودي ونادي النصر المهاجم ماجد عبدالله، وأيضا المهاجم السوري ولاعب النادي الأهلي عمر السومة بتحقيق ممثل الوطن الفريق الهلالي كأس دوري أبطال آسيا، وتأهله لبطولة أندية العالم القادمة. وكانت أماني النجمين محط اهتمام وسائل الإعلام، وتم تداولها عبر مواقع التوصل الاجتماعي، إذ أثبت النجمان ماجد عبدالله، وعمر السومة أخلاقهما الرياضية وحرصهما على أن يسجل ممثل الوطن الزعيم اللقب الآسيوي.

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