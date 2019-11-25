«الآسيوية» تنعش المطابخ ومصانع الحلوى

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جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء) أنعش فوز نادي الهلال بكأس آسيا، الحركة في متاجر الملابس

أنعش فوز نادي الهلال بكأس آسيا، الحركة في متاجر الملابس الرياضية ومعامل الحلويات ومطابخ الولائم، فمنذ أن أُعلن عن حصول الزعيم على اللقب الآسيوي بدأت المتاجر الرياضية ومعامل الحلويات ومطابخ الولائم في استقبال طلبات المشجعين. "الخليج 365" استطلعت آراء أصحاب المنشآت التجارية، فبدأت بزيارة متجر رياضي في الأحساء الذي يملكه رجل أعمال سعودي وبإدارة شخصية آسيوية يدعى ناشان قال: «قبل أن يحصل الهلال على كأس آسيا بدأت رغبة الجماهير بشراء التيشيرتات الهلالية، بدأ السوق يستعيد جزءا من بريقه، خصوصاً لمن هم من عشاق الفريق الذين حرصوا خلال الفترة السابقة على اقتناء كل ما يخص الزعيم من تيشيرتات أصلية أو شالات أو شنط رياضية أو ميداليات خاصة بالمفاتيح أو أكواب بلاستيكية تتزين بشعار الهلال. فيما قال سلمان البندر مدير أحد مصانع الحلوى بالأحساء، أنه عمد بعد إعلان الهلال بطلاً على تصميم أشكال مختلفة لتورتات مختلفة كون الطلب مضمونا بعد الآسيوية، وعن أسعار التورتة قال: تختلف حسب شكلها ولكن تبدأ الأسعار من 50 ريالا للتورتة.

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