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جدة - عمرو شويل مؤجلة.. مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر الجولة الخامسة Time Sport Live يوتيوب دون انقطاع
يحل النادي الأهلي ضيفاً على فريق الجونة في الخامسة من مساء اليوم الاثنين على ملعب "الجونة"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري.
ويبحث النادي الأهلى عن تحقيق الانتصار وحصد ثلاث نقاط هامة للغاية، من أجل الاستمرار في المنافسة على صدارة الدوري هذا الموسم.
مؤجلة.. مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر الجولة الخامسة Time Sport Live يوتيوب دون انقطاع
وحقق الأهلى الانتصار على كل من سموحة، والنتاج الحربي، وأسوان بأداء ومستوى رائع تحت قيادة المدرب فايلر.
مؤجلة.. مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر الجولة الخامسة Time Sport Live يوتيوب دون انقطاع
وأعلن المدير الفني فايلر عن قائمة الفريق لهذه المباراة والتي جاءت كالتالي : محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي وأحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وحسام عاشور، وعمرو السولية وأليو ديانج ووليد سليمان وأحمد الشيخ، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ورمضان صبحي، وجيرالدو وحسين الشحات ومروان محسن ووليد أزارو.
مؤجلة.. مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر الجولة الخامسة Time Sport Live يوتيوب دون انقطاع
بينما فريق الجونة فيحتل حالياً المركز الثالث عشر بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط، حيث خاض 4 مباريات تعادل في واحدة وانتصر في واحدة وخسر في 2.
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