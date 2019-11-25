شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يضع نظام غذائى للاعبين فى رحلة الإمارات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص ايمن عوض الله عضو الجهاز الطبى للاسماعيلى على الاشراف على وجبات اللاعبين اليومية خلال رحلتهم بالامارات ضمن استعدادات الدراويش لمواجهة الجزيرة الاماراتى فى اياب دور ال16 من كأس محمد السادس للاندية الابطال .

ويأتى ذلك فى اطار حرص الجهاز الفنى على توفير الوجبات والسعرات العذائية اللازمة للاعبين قبل تلك المواجهة .

Advertisements

ووصلت بعثة فريق الإسماعيلى برئاسة المستشار محمد الكلية عضو مجلس الادارة وأمين الصندوق للإمارات ظهر السبت ، وقرر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي بقيادة الصربي “ميودراج يسيتش” ضم 19 لاعبا استعدادا للمباراة ، كالتالى حراسة المرمى محمد مجدى ، محمد فوزى ، محمود عبد المنصف ، خط الدفاع أحمد أيمن ، باهر المحمدى ، محمد مجدى الجمل ، محمد هاشم ، محمد عمار ، أسامة إبراهيم ، خط الوسط عماد حمدى ،محمد بيومى ، احمد مدبولى ، همام طارق ، عبد الرحمن مجدى ، محمد مخلوف ، محمود دونجا ، بيكيتى ،خط الهجوم شيلونجو ، حازم مرسى .

ويغيب عن الاسماعيلى فى مباراة الجزيرة الاماراتى الثنائى إبراهيم أبو اليزيد مدافع الفريق ومحمد الشامى مهاجم الفريق ،وفضل جهاز الإسماعيلى منح إبراهيم أبو اليزيد فرصة أكبر للتعافى من الإصابة لعدم الاستعجال للدفع به فى مواجهة الجزيرة الإماراتى، فيما يغيب محمد الشامى عن الرحلة بسبب حصوله على الإنذار الثانى فى مباراة الذهاب.