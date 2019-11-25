«دبي ستارز» يدعم الرياضات الجماعية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يدعم مجمع «دبي ستارز» الرياضي الرياضات الجماعية بشكل كبير ويحتوي المجمع على ملاعب داخلية مكيفة لاستضافة التدريبات والبطولات والمسابقات للشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة بالإضافة إلى استضافة أنشطة الجاليات المختلفة الرياضية منها والترفيهية.

وشهد المجمع العديد من الفعاليات مؤخراً كان معظمها في الرياضات الجماعية مثل كرة السلة وكرة الصالات وغيرها، ويشجع «دبي ستارز» الرياضة مستغلا مرافقه المتعددة لتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة بوجه عام والألعاب الرياضية الجماعية بشكل خاص، ويعد المجمع واحدا من اكثر المحطات الرياضية تفضيلا لعشاق الألعاب الرياضية الجماعية كونه يضم أربعة ملاعب لكرة قدم الصالات ومثلها لكرة السلة وثلاثة ملاعب للكرة الطائرة بالإضافة إلى ملاعب تدريب لكرة اليد والكريكيت الداخلي و11 ملعباً لتنس الريشة.

يستضيف وينظم مجمع دبي ستارز الرياضي العديد من البطولات والمسابقات الرسمية والودية في كرة السلة وكرة اليد وتنس الريشة بالتعاون مع المؤسسات والاتحادات والمجالس الرياضية كما يضم المجمع العديد من الأكاديميات الرياضية التي تقدم خدماتها للتدريب في مختلف الألعاب الرياضية الجماعية.