مانشستر سيتي يبعد تشيلسي عن وصافة «البريميرليج»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تابع ليفربول المتصدر هوايته بتحقيق الانتصارات المتأخرة بتخطيه مضيفه كريستال بالاس بصعوبة 2-1، في المرحلة 13 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، فيما تخطى مانشستر سيتي حامل اللقب عقبة تشيلسي 2-1 وحقق البرتغالي جوزيه مورينيو بداية طيبة مع توتنهام الجريح.

وبهدف الفوز الذي حمل توقيع المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو في الدقيقة 85، يكون ليفربول قد خاض 30 مباراة متتالية دون خسارة في الدوري (25 فوزاً و5 تعادلات).

وعزز فريق المدرب الألماني يورجن كلوب حظوظ إحرازه لقب الدوري للمرة الأولى منذ 30 سنة، إذ حصد نقطته ال37، بفارق ثماني نقاط عن ليستر سيتي، وتسع نقاط عن سيتي حامل اللقب في آخر موسمين والذي انتزع المركز الثالث من تشيلسي الذي ابتعد عن الوصافة.

وفي المباراة الثانية، تخلف مانشستر سيتي أمام ضيفه تشيلسي بهدف لاعب الارتكاز الفرنسي نجولو كانتي (21)، لكن لاعبي المدرب الإسباني بيب جوارديولا، عادلوا عن طريق البلجيكي كيفن دي بروين (29).

ودخل سيتي غرف الملابس متقدماً بعد مجهود فردي طيب من النجم الجزائري رياض محرز الذي أطلق تسديدته في الزاوية البعيدة لمرمى الحارس الإسباني كيبا اريسابالاجا (37).

وبلغت نسبة استحواذ سيتي 46,74% وهي الأدنى لفريق درّبه جوارديولا في 381 مباراة، وقال المدرب الإسباني «نوعية تشلسي كانت كبيرة في آخر 20 سنة. عندما تقدموا في أفضل أوقاتهم سجلنا عبر كيفن دي بروين. ثم أهدرنا الكثير من الفرص».

وفي إسبانيا، قلب برشلونة تأخره أمام ليجانيس صاحب المركز قبل الأخير إلى فوز في غاية الصعوبة 2-1، ومثله فعل شريكه في الصدارة غريمه التقليدي ريال مدريد أمام ضيفه ريال سوسييداد ليخرج فائزاً 3-1 في المرحلة الرابعة عشرة من بطولة «الليجا» وعزز الفريق الكاتالوني موقعه في الصدارة برصيد 28 نقطة بفارق الأهداف أمام النادي الملكي.

على ملعب «سانتياجو برنابيو» فاز النادي الملكي على ريال سوسييداد 3-1 في مباراة فرض فيها الكرواتي لوكا مودريتش نفسه نجماً بتمريرتين حاسمتين وهدف.

وبكّر ريال سوسييداد بالتسجيل بعد دقيقة و50 ثانية عندما استغل البرازيلي ويليان جوزيه كرة خاطئة من القائد سيرخيو راموس إلى حارس مرماه البلجيكي تيبو كورتوا، فخطفها وراوغ الأخير وتابعها داخل المرمى الخالي (2).

ونجح بنزيمة في إدراك التعادل بكتفه من مسافة قريبة إثر ركلة حرة جانبية انبرى لها مودريتش (36)، ونجح ريال مدريد في التقدم مطلع الشوط الثاني عندما سدد الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي كرة قوية(48)، وأضاف مودريتش الثالث (74).

وفرّط أتلتيكو مدريد في فوز في المتناول عندما تقدم على مضيفه غرناطة بهدف لمدافعه الدولي البرازيلي رينان لودي في الدقيقة 60، لكن شباكه استقبلت هدف التعادل بعد سبع دقائق برأسية سانشيز باراهونا إثر ركلة ركنية انبرى لها انجل مونتورو.

وحقق ريال بيتيس فوزاً صعباً على ضيفه فالنسيا 2-1.

وقاد الأرجنتينيان جونزالو هيجواين وباولو ديبالا حامل اللقب والمتصدر يوفنتوس إلى قلب تأخره أمام مضيفه أتالانتا والفوز عليه بصعوبة 3-1، في المرحلة 13 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، لكن فارق النقطة الواحدة بقي مخيماً مع مطارده إنتر ميلان الفائز على أرض تورينو 3-صفر. بقي يوفنتوس الوحيد دون خسارة في الدوري، رافعاً رصيده إلى 35 نقطة من أصل 39 ممكنة، مقابل 34 لإنتر الذي يحقق موسماً جيداً مع مدربه الجديد أنتونيو كونتي.

وسجل أهداف إنتر ميلان الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز والهولندي ستيفان دي فري، والبلجيكي روميلو لوكاكو.