النعيمي يشهد النسخة الخامسة من سباق عجمان للتجديف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي أمس، النسخة الخامسة من سباق عجمان للتجديف الذي نظمته دائرة ميناء وجمارك عجمان بمنطقة الزوراء في عجمان تزامناً مع الاحتفالات باليوم الوطني ال 48 وبمشاركة عشرة محامل لمسافة 3.5 كيلومتر.

حضر السباق إلى جانب سموهما، الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي والشيخ صقر بن راشد النعيمي والشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة الميناء والجمارك وعدد من الشيوخ، وعبدالله أمين الشرفا المستشار بديوان الحاكم وطارق بن غليطة مدير مكتب صاحب السمو الحاكم ويوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة إلى جانب عدد من رؤساء ومديري الدوائر الحكومية وكبار الشخصيات والمسؤولين والمهتمين بهذه الرياضة العريقة وأهالي إمارة عجمان والإمارات الأخرى.

واستهل برنامج الفعاليات بعزف السلام الوطني لعازفة البيانو إيمان دحي وعرض لفرقة شباب العين وعرض بحري لفريق أبوظبي للرياضات البحرية فئة الموتو سيرف بمشاركة بطل الإمارات للفورمولا 2 راشد سهيل الطاير وعرض جوي بمشاركة فريق براموتور أدفانشر وعرض آخر لطالبات مدرسة أم عمار للتعليم الأساسي، كما قدمت فرق الفنون الشعبية لوحة فنية فلكلورية مصحوبة بأهازيج وأغانٍ من التراث الإماراتي نالت إعجاب الحضور.

وشهد سموهما والحضور سباق «الير» الذي شارك فيه مجموعة من القوارب أسفر عن فوز قارب الذهب رقم 10 لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي حاكم عجمان بالمركز الأول، فيما حصل على المركز الثاني القارب رقم 9 الذهب أيضاً لصاحب السمو حاكم عجمان وجاء بالمركز الثالث القارب رقم 6 الذهب لصاحبه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان.

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وتسلم من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي درع التكريم، أحمد إبراهيم الغملاسي نوخذة القوارب الفائزة، كما تم تكريم الرعاة المساهمين في إنجاح السباق، فيما تلقى صاحب السمو حاكم عجمان هدية تذكارية عبارة عن قارب خشبي من الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة الميناء والجمارك في عجمان.

ورفع الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات لقيادة الدولة الرشيدة وشعب الإمارات والمقيمين بمناسبة اليوم الوطني ال 48 متمنياً المزيد من الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار للوطن.

وقال: «مساهمة دائرة ميناء وجمارك عجمان في تنظيم هذا السباق في نسخته الخامسة جاءت تزامناً مع احتفالات الدولة بهذه المناسبة العظيمة وسعياً منها للمحافظة على عاداتنا وتقاليدنا الأصيلة وتراثنا البحري الجميل بشكل عام من أجل الرياضات المحببة لدى الآباء والأجداد والعمل على استمرارها عبر الأجيال، كونها تشكل جزءاً مهماً من الموروث الشعبي لأبناء الإمارات وتمثل إرثاً تاريخياً عريقاً والعمل على تشجيع الشباب من المواطنين على ممارسة هذه الرياضة الشعبية».

وأضاف: «تم اختيار سباق التجديف لإحياء الرياضات البحرية التي كان الآباء والأجداد يمارسونها في الماضي وتعريف الأجيال بالتراث الأصيل لدولة الإمارات، موجهاً الشكر والتقدير لصاحب السمو حاكم عجمان وولي عهده لتشريفهما وحضورهما هذا السباق مما يدل على اهتمامهما ودعمهما لمثل هذه المسابقات والرياضات البحرية».