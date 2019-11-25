30 مشاركاً في دورة المستوى السادس لبناء الأجسام بـدبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنهت الأكاديمية الدولية لبناء الأجسام واللياقة البدنية بالإمارات، ترتيبات تنظيم دورة المستوى السادس في برنامج الحصول على الماجستير المعتمد دولياً من قبل الاتحاد الدولي، وكانت إدارة الأكاديمية استقبلت طلبات اشتراك حوالي 30 مشاركاً يمثلون فئة المدربين والمدربات والمهتمين أكاديمياً بعلوم بناء الأجسام واللياقة البدنية من المواطنين والمقيمين داخل الدولة والقادمين من دول الخليج العربي وبعض الدول العربية.

يحاضر في الدورة المحاضر الدولي المعتمد دولياً وكبير المحاضرين بالأكاديمية الإماراتي وليد عبد الكريم الذي حدد أهم مواضيع الدورة وتتضمن شرح التشريح العضلي للرياضيين، وفسيولوجية التمارين الرياضية للأبطال قبل مشاركتهم في البطولات الرسمية، وطرق الوصول إلى المستوى المطلوب للأبطال المشاركين في المنافسات.

تحمل دورة المستوى السادس التي تقام يومي الجمعة والسبت المقبلين في فندق تايم بدبي الدورة رقم 9 في سلسلة دورات الأكاديمية التي نظمتها على مدار ثلاث سنوات الماضية في كل من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

واعتبر العقيد عبد الكريم سعيد، رئيس الأكاديمية، دورة المستوى السادس من الدورات المهمة في رحلة الحصول على الماجستير، وتعقبها دورتان السابعة والثامنة قبل الحصول على درجة الماجستير في نهاية الدورة التاسعة.

وقال: «تلقينا إشادة الاتحاد الدولي برئاسة الدكتور رافئيل سانتوغا، خلال تواجده مؤخراً في الفجيرة؛ حيث كان يتابع بطولة كأس العالم الأخيرة، وأوضح لنا أن الأكاديمية الدولية لها دور فعال في تطوير أبطال ونجوم ومدربي بناء الأجسام ليس على مستوى الإمارات فقط بل على المستوى الخليجي».

ووعد رئيس الأكاديمية، بدورات أكثر خلال 2020 في كل المستويات ليس داخل دورة الإمارات فقط بل على المستويين الآسيوي والإفريقي.