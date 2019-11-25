الهلال السعودي.. «زعيم» آسيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض :”الخليج 365”

كسر الهلال حاجز النحس الذي لازمه على مدى عقدين من الزمن واستعاد زعامته للقارة الآسيوية عن جدارة، بعدما توج بلقب دوري أبطال آسيا في كرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه والأولى بنظامه الجديد، على حساب أوراوا ريد دايموندز الياباني 2-صفر في سايتاما ضمن إياب الدور النهائي مكرراً فوزه ذهاباً 1-صفر.

سجل هدفي الفوز سالم الدوسري (74) والفرنسي بافيتيمبي جوميز (90+3)، ليحرز فريق العاصمة الرياض لقبه الثالث بعد 1992 و2000 ويثأر من أوراوا الذي أسقطه في نهائي 2017.

وضمن الهلال الذي عاد لعرش أندية القارة بعد 19 عاماً، تمثيل آسيا في كأس العالم للأندية المقررة الشهر المقبل.

ويدشن الهلال مشواره في مونديال العالم للأندية بمواجهة الترجي بطل إفريقيا في 14 ديسمبر/ كانون الأول، والفائز بينهما يلتقي في نصف النهائي فلامنجو البرازيلي.

وأصبح الهلال الأكثر تتويجا باللقب بالتساوي مع بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، وقد حل وصيفاً أيضاً أربع مرات في 1986 و1987 و2014 و2017.

ورفع الكأس لاعب وسط الهلال المخضرم محمد الشلهوب (38 عاماً) الذي دخل في اللحظات الأخيرة، ليصبح أول لاعب يتوج بلقبين خلال 19 عاماً.

واختير جوميز (34 عاماً) افضل لاعب في المسابقة إلى جانب إحرازه لقب الهداف (11 هدفاً).

وقال اللاعب الذي حمل ألوان سانت اتيان وليون ومرسيليا وتروا في فرنسا سابقاً بالاضافة إلى سوانزي سيتي الإنجليزي وغلطة سراي التركي «لقد توجنا وتحقق حلمنا. أحبك يا هلال».

بدوره، قال زميله سلمان الفرج أحد نجوم وسط الهلال «تحققت البطولة بصعوبة. هذه المرة الثالثة توالياً في النهائي. مرة نقول الحظ ومرة نقول التحكيم، لكن هذه السنة فزنا بعزيمة الشبان والفريق العظيم. سنكمل مشوارنا ونحقق الدوري وكأس الملك، طموحنا ليس فقط آسيا».

السيطرة للزعيم

فرض لاعبو المدرب الروماني رازفان لوتشيسكو سيطرة رهيبة على الفريق الياباني في عقر داره وأمام جماهيره الغفيرة، لكنهم انتظروا حتى الدقيقة 74 لافتتاح التسجيل.

وكان الهلال الطرف الأفضل خلال الشوط الأول حيث سيطر على معظم فتراته، وصوب الإيطالي سيباستيان جوفينكو كرة قوية أمسكها الحارس شوساكو نيشيكاوا ببراعة (16).

وحاول أوراوا الوصول لمرمى الهلال عبر هجمة سريعة، لكن المدافع علي البليهي كان حاضراً حيث تدخل في الوقت المناسب وألغى خطورتها (33).

وأنقذ الحارس الياباني فرصة محققة عندما تصدى لكرة البيروفي اندري كاريو قبل أن تعود ويبعدها الدفاع عن منطقة الخطر (45).

ومع انطلاقة الشوط الثاني كان الهلال قريباً من التسجيل لولا براعة الحارس نيشيكاوا الذي تصدى لكرة جوميز قبل أن تعود ويشتتها الدفاع (50).

وأضاع ياسر الشهراني فرصة ثمينة عندما صوب كرة من على مشارف منطقة الجزاء فوق العارضة (62). وأهدر جوميز هدفاً لا يضيع عندما هيأ الكرة لنفسه ولعبها في صدر الحارس نيشيكاوا رغم مواجهته التامة للمرمى (69).

وبعد عدة محاولات هلالية، نجح في افتتاح التسجيل عندما لعب جوفينكو كرة عرضية انبرى لها سالم الدوسري ولعبها داخل المرمى على يسار نيشيكاوا (74).

وتعين على أوراوا تسجيل ثلاثة أهداف لقلب المعادلة، لكن سيطرة الهلال استمرت وعززها بهدف ثان في الوقت بدلا عن الضائع، بعد تمريرة مقشرة من البيروفي اندريه كاريو الى جوميز تابعها بسهولة في الشباك من مسافة قريبة (90+3).

بدوره، قال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية «اليوم يسعد الوطن بتحقيق إنجاز كبير على مستوى قارة آسيا حققه ممثل الوطن نادي الهلال، كواحدة من ثمرات الدعم والاهتمام غير المحدود الذي يحظى به القطاع الرياضي من قبل قيادة وطننا الغالي».

وأصبح الهلال أول فريق عربي يحرز اللقب منذ السد القطري في 2011 وأول سعودي متوج منذ الاتحاد في 2005، كما توج باللقب للمرة الأولى بنظامها الجديد.