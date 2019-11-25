الإمارات على قمة مونديال الجوجيتسو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:محمد مصطفى وأيمن بشير

تصدرت الإمارات، بطولة العالم للجوجيتسو التي اختتمت، أمس، بصالة مبادلة أرينا في العاصمة أبوظبي، بمشاركة 1500 لاعب ولاعبة من 69 دولة من مختلف قارات العالم بالتزامن مع عام التسامح، برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وبتنظيم الاتحاد الدولي بالتعاون مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو.

ونجح أبطال الإمارات في فئة الأساتذة فردي في حصد 9 ميداليات ملونة بينها ذهبيتان لكل من طالب الكربي، وعبيد خميس الكعبي، و3 فضيات عن طريق كل من خالد الكعبي، و راشد النقبي، وحميد البلوشي، إضافة إلى 4 برونزيات لجاسم سعيد، وعبدالله القامة، ومحمد الشحي ووائل النقبي.

رفعت الإمارات، رصيدها إلى 52 ميدالية ملونة 18 ذهبية 14 فضية، و20 برونزية في المركز الأول، وحلت روسيا في المركز الثاني برصيد 28 ميدالية ملونة بواقع 10 ذهبيات و8 فضيات، 11 برونزية، وجاء ت بولندا في المركز الثالث برصيد 18 ميدالية منها 7 ذهبية و11 برونزية.

حضر منافسات اليوم الختامي وتوج الفائزين محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو رئيس اللجنة المنظمة، ويوسف البطران عضو الاتحاد، وفهد علي الشامسي، المدير التنفيذي للاتحاد، ورؤساء الاتحادات القارية والدولية.

وأعرب محمد الظاهري، عن سعادته بالنجاحات الكبيرة التي حققتها بطولة العالم في جوانب التنظيم والتحكيم والحضور الجماهيري والتفاعل الإعلامي، ورضا كل الوفود المشاركة، إضافة إلى إنجازات الأبطال الإماراتيين في الحدث.

وقال الظاهري: «ميداليات الأبطال والنجاح التنظيمي للبطولة بشهادة كل البعثات، والجهد الكبير الذي قدمته فرق العمل في الحدث كلها هدية للإمارات ونحن نحتفل بيومها الوطني، ومن جهتي أشكر كل أعضاء اللجنة المنظمة العليا للبطولة، من كافة الدوائر والجهات الذين أدوا ما عليهم وأكثر، وأشكر المتطوعين».

ومن ناحيته قال يوسف البطران، عضو مجلس إدارة الاتحاد المشرف العام على المنتخبات الوطنية: «اكتملت فرحتنا في اليوم الأخير؛ حيث شهد زيادة رصيد ميدالياتنا في الفرق والفردي ليصل إلى 52 ميدالية ملونة للإمارات في اليوم الوطني، وبالنسبة لي وأنا مشرف على المنتخبات الوطنية أقول بأن الأهداف الفنية من المشاركة تحققت، وأن الأبطال كانوا على العهد وأوفوا بكل الوعود، وأن أبناء الإمارات أثبتوا جدارتهم وبعد أن كانوا يتصدرون آسيا، أصبحوا يتصدرون العالم بعد هذه البطولة القوية». وبدوره أوضح فهد علي الشامسي، المدير التنفيذي للاتحاد، أن المكتسبات كانت كثيرة من بطولة العالم، وقال: «الحديث عن الفوائد الفنية والانتصارات الفنية، فإن الكل يعلم بأن بطولة العالم هي أقوى البطولات، وأن تحقيق الصدارة فيها من جانب منتخب الإمارات، يفرض واقعاً جديداً للعبة في العالم، ويؤكد لنا من خلال المؤشرات الواضحة بتحقيق الميداليات أننا نسير في الاتجاه الصحيح».

وأضاف: «على مستوى التنظيم وضعنا خطة واضحة بأن هذه البطولة يجب أن تخدم اللاعبين بشكل مباشر، وتوفر لهم أفضل بيئة تنافسية في العالم، والكل اعترف لنا بذلك من كافة الوفود، وستقام البطولة للعامين المقبلين بالإمارات أيضاً بناء على قرار الاتحاد الدولي لثقتهم بأن الإمارات هي القادرة على تنظيم هذا الحدث الكبير بأعلى درجة من الجودة».

وعن أولويات الاتحاد الآسيوي في المرحلة المقبلة بوصفه أميناً عاماً له قال: «بعد أن وصلنا حالياً إلى الاعتماد في كل البطولات والدورات في آسيا وضعنا كل الاتحادات القارية أمام تحد كبير، كي يحققوا ما حققناه، ووصلنا إلى نشر اللعبة في كل دول آسيا تقريباً، ومهمتنا حالياً وهدفنا الواضح هو تحقيق المزيد من تمكين اللعبة في آسيا».