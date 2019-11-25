بالقاضية.. سلطان النعيمي بطل المحترفين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

فاز الملاكم الإماراتي الواعد سلطان النعيمي على منافسه الإندونيسي شارليس بالضربة القاضية بعد دقيقة و53 ثانية في بطولة روتندا رامبل الدولية لملاكمة لمحترفين في وزن 52 كجم والتي جرت في دبي برعاية MTK جلوبل.

وبفوز النعيمي يكون قد خطى أولى خطواته في عالم احتراف الملاكمة، بعد مشوار حافل بالعطاء والإنجازات حقق خلاله الكثير باسم الإمارات في ملاكمة الهواة منها الفوز مرتين بلقب بطل الإمارات في وزن 52 كجم، وكان من بين أبرز الملاكمين الإماراتيين خلال منافسات آسياد جاكارتا الأخيرة بإندونيسيا.

وأهدى النعيمي الفوز للقيادة الرشيدة مؤكداً عزمه على مواصلة مشواره بنجاح في عالم الملاكمة بهدف رفع اسم وعلم الإمارات في مختلف المحافل الدولية، ووعد بالفوز خلال المواجهة المقبلة التي ستقام في دبي أيضا أوائل العام المقبل.

ووجه سلطان النعيمي الشكر الجزيل لطاقمه المساعد من فنيين ومدربين في صالة راوند 10 بوكسينج .