العنبري: سعادتنا كبيرة بصعود «الملك» إلى ربع النهائي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

واصل الساحر البرازيلي إيغور كورنادو صانع ألعاب نادي الشارقة إبداعاته في الملاعب، وقاد «الملك» للتأهل إلى ربع نهائي كأس الخليج العربي بعد الفوز الكبير على ضيفه الفجيرة 5-1.

وفي حين كان كورنادو ينثر سحره المعتاد ويسجل بطريقة رائعة، ويمرر الكرات الجاهزة، قدم الفريق الملكي واحدة من أجمل مبارياته في دور المجموعات في كأس الخليج العربي، وشهدت المباراة تقديم اللاعب محمد خلفان أوراق اعتماده للشرقاوية بتسجيله «هاتريك» في شباك فريقه السابق ورفض الاحتفال بجميع أهدافه، وعقب نهاية المباراة أهدت له رابطة دري المحترفين كرة «الهاتريك».

يذكر أن محمد خلفان كان قد تسبب أيضاً بهدف الشارقة الثاني في شباك الفجيرة في بطولة دوري الخليج العربي، وبذلك يكون قد ساهم في تسجيل 4 أهداف في شباك الفريق الذي أطلقه إلى عالم النجومية من أول مشاركتين له ضد «الذئاب» في موسمه الأول مع «الملك».

فرحة كبيرة

من جهته، قال عبدالعزيز العنبري المدير الفني لفريق نادي الشارقة: «سعادتنا في الجهاز الفني كبيرة بالنتائج الإيجابية للفريق في بطولة كأس الخليج العربي التي حققنا فيها 3 انتصارات وضعتنا ضمن الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي مقارنة بالموسم الماضي الذي لم نحقق فيه أي نتيجة إيجابية.

وتأهل الشارقة للمرة الأولى إلى مرحلة خروج المغلوب للمرة الأولى بعد 4 مواسم عجاف، حيث كان يخرج من الدور الأول.

وتابع العنبري: الفريق تطور في نسخة الموسم الحالي، وأثبت اللاعبون البدلاء والذين لم يشاركوا في مباريات الدوري عندما نحتاج إليهم أنهم دائماً يكونون في الموعد ولا بد من توجيه الشكر والإشادة بمجلس الإدارة على دعم الفريق بلاعبين جيدين وبلا شك إنها انتدابات مميزة، وأنه لأمر رائع أن يحصل الفريق على 7 فرص ويسجل منها 5 أهداف، وأتمنى أن يستمر الفريق على هذا النهج.

وأوضح أن مباريات البطولة أفادت الفريق كثيراً وجهزته.

وحول مشاركة إيغور كورنادو وشوكوروف ومحمد الشحي وعمر جمعة قال: فترة التوقف دفعتنا لإشراك هؤلاء اللاعبين للمحافظة على إيقاع المباريات.

وعن برنامج الفريق خلال فترة التوقف قال العنبري سنلعب مباراة ودية مع فريق نادي الكويت الكويتي يوم الخميس المقبل.

من جهته، قال المدرب الجزائري مجيد بوقرة مدرب فريق نادي الفجيرة: لقد كانت مباراة مهمة لنا والتعادل كان يكفينا للتأهل وللأسف خسرنا بالخمسة، لأننا نستقبل أهدافاً سهلة وفي كل مرة أحذر اللاعبين من الأهداف السهلة التي نقدمها للمنافسين ومنحنا الشارقة هدفين من كرتين عرضيتين سهلتين وهما هدفا محمد خلفان، وفي كل مرة أطلب من اللاعبين التركيز طوال التسعين دقيقة وفي الشوط الثاني لعبنا أفضل وخلقنا فرصاً للتسجيل من عرضيات عديدة ولكن افتقدنا اللمسة الأخيرة في الوقت الذي استغل فيه الشارقة كل الفرص التي حصل عليها.

على صعيد آخر، نفى كورنادو مجدداً ما يتردد عن مفاوضات يجريها معه الهلال السعودي للعب في صفوفه الموسم المقبل، وقال رداً على سؤال:«سبق واجبت عن هذا السؤال، وليس لدي جديد أضيفه سوى إعادة نفس الإجابة السابقة، وهي أنني مرتاح وسعيد في نادي الشارقة ولا أفكر في الرحيل، وثانياً لم يفاوضني أحد ولم يجلس معي أحد حتى الآن، وثالثاً أنا متعاقد مع نادي الشارقة حتى 2023، ورابعاً كل شخص يمتلك هاتف وإنترنت يستطيع أن يكتب ما يشاء ويطلق من الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي ما يريد ولا أستطيع أن أمنع أحداً من الكتابة وأكرر نادي الشارقة هو صاحب القرار الأول والأخير في تحديد مستقبلي».

وعن موقف الفريق وتأهله إلى ربع نهائي كأس الخليج العربي قال: «بلا شك إنه أمر جيد والجهاز الفني يركز على إتاحة الفرصة لجميع اللاعبين وهذا يصب في مصلحة الفريق».