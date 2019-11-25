شكرا لقرائتكم خبر عن الكعبي: العمر مجرد رقم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب النجم عبيد الكعبي عن فرحته الكبيرة بذهبية وزن 69 كغم فئة «ماستر 2»، وهي الأولى بالنسبة له على هذا الصعيد، وفي مشاركته الأولى في هذا الاستحقاق، معتبراً أن الإنجاز ليس له شخصياً، بل هو إنجاز لرياضة الجوجيتسو التي باتت تتطور بشكل تصاعدي خلال السنوات الأخيرة بفضل الرعاية والاهتمام التي تنالها من القيادة الرشيدة.
وقال الكعبي البالغ من العمر 42 عاماً، ويعتبر أحد أبرز اللاعبين المتألقين في هذه اللعبة، بجانب أنه يعمل حكماً في فن الترويض: العمر مجرد رقم في هذه اللعبة فما دام الإنسان لديه الطاقة والعزيمة، فهو يملك القدرة على مواجهة كل الصعوبات .
الجوجيتسو ليس فوزاً وخسارة، بل روح وإرادة وذكاء وحنكة وكل الصفات الإيجابية التي يجب أن يتحلى بها المرء.
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